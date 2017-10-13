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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü için bir mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ekim Ankara'nın başkent ilant edilişinin yıl dönümü için özel bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Savaşımızın karargahı, milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyoruö.

Vatan topraklarının işgal girişimine karşı, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele boyunca tarihi bir misyon yüklenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasının, ilerlemesinin ve demokrasimizin gelişme sürecinin de odak noktası olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, zafere ulaşılmasının ardından ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan Ankara'yı başkent ilan etmek suretiyle Ankara'ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır.

Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara, bugün bizleri gururlandıran, sayılı dünya başkentleri arasında yer alan marka bir şehir haline gelmiştir.

Ankara, tarihinden gelen kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkarak, güvenle geleceğe yürümeye devam edecektir.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi sygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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