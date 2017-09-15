Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aysel Tuğluk yorumu: Böyle bir şeyi kabullenmek bizim dinimizde yok

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

BU KABULLENİLEMEZ! BİZİM DİNİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK!

Böyle bir şeyi kabullenmek bizim dinimizde yok. Bunu yapamazsın, buna hakkın yok ama bunlar böyle bir yanlış yaptılar. Adli ve idari süreç de biliyorsunuz başlatılmış vaziyette. Gerek İçişleri gerek Adalet Bakanlığımız da bunun takibini yapıyor.

"ARALARINDA ALKOLLÜ OLANLAR DA VAR"

Ben doğrusu bu süreci yakından takip ettim ve oraya gelen 20-25 kişilik grup, içlerinde alkollü olanların olduğunu da bana bakanım söyledi. Çok çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Her şeyden önce bizim dinimizde, bizim değerlerimizde siz kalkıp da yani defnedilen bir insanın mezarına yönelik, seversin sevmezsin, böyle bir müdahale tarzı yoktur.