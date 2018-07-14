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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Erkene çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bedelli askerlik üzerinde Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan “Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, F-35’lerin Türkiye’ye teslimi konusunda “Trump F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu açıkladı” ifadelerini kullanırken, “F- 35’ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde” diye konuştu.

BEDELLİ AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik üzerinde Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan “Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’ne damga vuran “adil paylaşım” çıkışı hakkında, “Türkiye’nin şu anda desteği yüzde 1,8 durumunda. Bizim tabii ayrıca malzeme ve mühimmat noktasındaki harcamalarımız da 30 milyar dolar civarında. Bizim böyle bir gayretimiz var. Türkiye bu noktada da iyi bir konumda. Bunu da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan, ekonomik hedeflerde kararlılık vurgusu yaparken, “Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

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