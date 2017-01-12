Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilenBilecik'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilecik'e tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i kutladı.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, gönderdiği telgrafla Bilecik'i tebrik etti.
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