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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına; onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelemizin ilk aşamalarından biri de Birinci İnönü Zaferi'dir. Ordumuzun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarı, milletimizin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olmuştur. Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına; onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" dedi.
 

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