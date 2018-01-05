Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama: Bize gelen bilgiler çok daha farklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi havalimanında basın toplantısı düzenledi.

MURAT HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMASI

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu."