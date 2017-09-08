Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'SİHA' iftirasına çok sert tepki: CHP'liler ölen teröristleri savunur hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili iftiralarına çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Ana muhalefet partisinin bir temsilscisi çıkıyor SİHA'larla ilgili eleştiri yapıyor. Neymiş, sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü hale gelmek suretiyle terörizmle bu mücadelesini sürdürecektir. Bunu CHP'nin temsilcileri durduramaz. Ben beklerdim ki ana muhalefet partisi genel başkanı çıksın "Ey Tanrıkulu sen kimden yanasın? Güvenlik güçlerinden mi, teröristlerden mi?" desin. Bunların sesi çıktı mı? Biz silahlı İHA'larımızı yaptık. Terör örgütü kaçacak delik arıyor. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldi. Biz sizi tanıyoruz. Onların cenazesine gidersiniz. Tek farkınız var siz CHP'siniz onlar PKK hepsi bu. Sizin yerlilik, millilik gibi bir özeliğiniz yok. Hangi merciye müracaat ederlerse etsinler biz attığımız adımın doğru olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadelede bir terörist kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz.