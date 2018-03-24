Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Enver Yılmaz’a plaket

Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu il genelindeki yatırımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veren Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ordu ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarında Ordu’ya yapılan hizmetlere değinerek, Ordu’ya 16 yılda 18 katrilyon (milyar) para harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu’ya 3bin 438 adet derslik kazandırdık, üniversite kazandırdık, Ünye ve Fatsa Devlet Hastaneleriyle birlikte 37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Aybastı, Ulubey ve Akkuş Devlet Hastanelerinin yapımı devam ediyor. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi’ni de yakında sizlerin hizmetine sunacağız. TOKİ vasıtasıyla Ordu’ya 4 bin 500 konut kazandırdık. 50 kilometre bölünmüş yol vardı biz buna 15 yılda 100 kilometre daha ilave ettik. Ordu’ya 18 adet tünel kazandırdık. Ordu Çevre Yolu devam ediyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk deniz dolgusuyla inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı’nı ilimize kazandırdık. Ordu’nun su sorununu hallettik.” dedi.

Erdoğan, Ordu’ya kazandırılacak olan üç Organize Sanayi Bölgesi'nin, Ordu’ya ciddi bir çekim alanı oluşturacağını söyledi. Fındık üreticilerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 yılda üreticilere 3 katrilyon (milyar) destek yaptıklarını, desteklemelerin devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Ordululardan 2019 seçimlerinde yeni rekorlar beklediğini belirterek, 16 Nisan referandumunda Türkiye’de ilk 100’e giren; Çaybaşı, Kumru, Korgan ve Çatalpınar İlçelerine teşekkür etti.