Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

TEK ADAMCILIĞIN UYGULAMASINI ANA MUHALEFET PARTİSİ YAPMIŞTIR

Malum 8. madde bu gece itibarıyle parlamentoda müzakereleri demokratik olmayan yaklaşımlarla olsa da geçti. Gönlümüz dün Ankara'da yaptığım konuşmada söylediğim gibi kürsü adabına uygun bir şekilde herkesin demokratik hakkını en güzel şeklinde kürsüde kullanması. Orada düşüncelerini, partilerinin düşüncelerini, kendi ifadelerini orada ortaya koymalıydı. Ne yazık ki, başından itibaren böyle gelişmedi. Öyle veya böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonra temenni ederiz ki, çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin. Şu anda tabii bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılmış olması bir diğerinin afedersiniz ayağının dişlenmesi gibi çok çok çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır işler değil.

ENİNDE SONUNDA BURADAKİ ARKADAŞLAR VEKİLDİR ASIL OLAN MİLLETTİR

Bunları arzu etmezdik ama ne yazık ki oldu. Fakat ben öyle veya böyle bu işin biteceğine inanıyorum. Bu bittikten sonra işin zaten asıl sahibine gidilecek. Asıl sahip zaten. Millet bunun kararını verecek. Öyleyse bu telaş niye? Öyleyse burada kürsüyü kırmak, dökmek, oradaki katiplerin çevresindeki çiçekleri devirmek niye? Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir, asıl değil. Asıl bekliyor? Neyi bekliyor? 330 aşılırsa bana gelsin, diyor, nihai kararı ben vereceğim, bu işin gerçek sahibi benim diyor. Meydanlarda ne sözü verilmişti? Yeni bir anayasa denmişti. Burada asıl telaşa kapılanlar zannediyorum farklı. İki de bir tek adamcılık diye laflar ediyorlar. Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, CHP'dir. Başından beri tek adam üzerinden gelmiştir.

ŞİMDİYE KADAR PARLAMENTER SİSTEMDE ALINAN NETİCE ORTADA

Onlardan il başkanlarının bu ülkede valilik, aynı anda belediye başkanlığı yaptığını biliyoruz. Bütün bunları bizim siyasi tarihimizin kayıtlarında görmek mümkün. Şimdi kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız? Dünyada uygulaması olan, bu uygulamanın da yöneticiler eliyle başarılı olursa hakikaten gelişmiş ülkelerde başkanlık veyahutta yarı başkanlık bu tür sistemlerin oturduğunu görüyoruz. Burada tabii eninde sonunda işin gelip dayanacağı yer başarılı yöneticilerdir, siyasilerdir. Yönetici, siyasetçi başarılıysa orada bundan netice almak mümkündür, ama değilse netice almak mümkün değildir. Biz zaten parlamenter demokrasiyi uyguluyoruz. Sağa sola çekmeye gerek yok. Burada da alınan neticeler ortada. İş gelip siyasetçilere dayanıyor.

HİÇBİR ZAMAN BİR ERKEN SEÇİMİN İSABETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİK

Bu ülkede bu kadar koalisyon yaşadık, bir netice alabildik mi? Biz 15-16 ortalamayla bu ülkede hükümetler gördük. Böyle bir süreçte istikrar olabilir mi? İstikrarın olmadığı bir ülkede netice alınabilir mi? Şu son 14 senede partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı; "artık bundan sonra koalisyon dönemi inşallah olmayacak" dedim. İlk önce 5 yılla başladık, daha sonra parlamentodan 4 yıl talebi geldik, buna da uyduk. Hiçbir zaman erken seçimin isabetli olduğunu düşünmedik. Ama şu anda gündeme gelen konu farklı. Parlamentoyu çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar tabii düşünülmeyecek şeyler değil, o ayrı konu. Hedef burada samimi, dürüst bir şekilde, hiç çekinmeye gerek yok, kavga gürültüye gerek yok. Gelin düşünceleri gayet güzel bir şekilde parlamentoda belirtin. İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu. Bu hafta içerisinde kalan maddeler müzakereler edildikten sonra işin ikinci turu var.