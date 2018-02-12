Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrin mesajı: Bu millet Afrin dediğimizde hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyareti yaptı.

Öğlen saatlerinde uçakla Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken yol güzergahı üzerinde bulunan bir dükkana ziyarette bulundu.

Oto lastik satışı yapan dükkanda bir süre oturan ve bir vatandaşla da telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü vatandaşa Allah'tan şifa diledi.

Dükkanda bulunan vatandaşların, "Reisim bizi de götürün Afrin'e, hepimiz hazırız, Allah'ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nereye gitsem evelallah bu Kemal'in takımı bir kenara, herkes 'bizi de Afrin'e götür' diyor. Allah'ın izniyle bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'Meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bir vatandaş, "Evimizde altı canımız var, altısı da feda olsun. Yolunuza feda olsun, bu vatana, bu millete, bu dine, herkese feda olsun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında iki vatandaşla da ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Ziyaretin ardından dükkandan ayrılan Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür", "Vur vur inlesin PKK dinlesin" şeklindeki tezahüratlarla kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.