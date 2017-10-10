Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş IMF açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

DÜNYAYA İSPAT ETTİ

Türkiye darbe girişimi nedeni ile karşı karşıya kaldığı tehlikeyi geride bırakmış ve ekonomisinin güçlü temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir.

2011-2015 yılları arasında yüzde 7,1 büyüyen ekonomimiz bu yılın ilk yarısında yüzde 5.1 oranında ulaşarak yeniden hedeflerimize uygun bir yere gelmiştir.

BÜYÜME HEDEFLERİMİZ İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE

Büyüme hedeflerimiz yeniden istediğimiz düzeye geldi, IMF'in yeni açıklaması da bunu göstermektedir

TAM BİR BAŞARI HİKAYESİ

IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti. Esasen son 15 yılda yaşananlar tam bir başarı hikayesi

MİLLİ GELİRİ YÜKSELTTİK

Yüzde 100'lük bir büyüme oranına Türkiye ulaşıyor. Gayri safi yurtiçi hasılamızı 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinden 860 milyar dolara, kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık.

İHRACAT 5 KAT ARTTI

Son 15 yıllık dönemde ihracatımız 5 kat artarak en son 153 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamı 2023 hedefleri bağlamında 500 milyar seviyelerine taşımak istiyoruz