Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı yaptı. Toplantının soru cevap bölümünde Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki geldi. Erdoğan, Fransız gazeteciye “Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun” diyerek şunları kaydetti:

O tırlarla ilgili operasyonu yapanlar şuanda cezaevinde. İstihbarat teşkilatının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla nereye silah taşıyacağına yönelik yetkileri var. Sen bana bunu soruyorsun da ABD’nin getirdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun. Bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok. Tamamen bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin