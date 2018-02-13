Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki: Yazıklar olsun, gereği yapılacak

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Yozgat'ta icra kararıyla karşı karşıya kaldığının hatırlatılarak, bu durumu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bununla ilgili gerekli talimatlar verildi. Bu, affedersin, terbiyesizliği yapan kimse, onunla ilgili hukuki takibat her şey tepeden tırnağa yapılacaktır. Şehidimizle ilgili bu tür haciz muamelesi yapmak kimsenin haddine değildir. Bununla ilgili zaten cenaze merasiminde gerekli açıklamaları da o gün ben yapmıştım, böyle bir şey ortada yokken. Bu devlet bir defa böyle bir hacze asla düşmez, düşemez, düşürenlere de hesabını sorar." diye konuştu.

- "Onun haddine mi?"

Erdoğan, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Afrin, siyasete alet edilmesin" yönünde açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" ifadesini kullandı.

Askerin görevinin, ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmek olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Asker kışlasının içerisinde oturup, saldırıları izleyecek mi? Böyle bir durumda mı olacak? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz. Ne demek Afrin Harekatı siyasete alet edilemez. Asıl Afrin Harekatı'nı siyasete alet edenler, zannediyorum beyefendinin beraber hareket ettiği tiplerdir. Kimlerle hareket ediyorsa, onlar siyasete alet ediyorlar.

Esed'in yanına gidenler kimlerse, onu onlarla paylaşsın, şu andaki iktidarla değil. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun."

- "Hiçbir yere diyet ödeyerek veya para vererek randevu almış değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir CHP'li 'bağış yaptınız da Vatikan'a gittiniz' dedi. Vatikan da çok net bir yanıt verdi. Ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Cevabı verildi zaten. Bunlar hayatlarında böyle bir şeyler yaşamamışlar. Bunlarla ilgili hukuki süreç ayrıca çalışıyor. Biz, bugüne kadar 15-16 yıllık iktidar dönemimiz içerisinde hiçbir yere bu tür diyet ödeyerek veya para vererek randevu almış değiliz. Bu terbiyesizler; kendi hayatları böyle geçmiş. Bunlar bu tür yerlere, bu tür randevuları alarak aracılarla, tefecilerle bu işleri yürütmüşler. Bizim ne aracıyla, ne tefeciyle işimiz yok. Biz bu ülkenin kendi ağırlığıyla bu tür davetleri kabul ederiz." cevabını verdi.

Vatikan ziyaretlerinin bir iade-i ziyaret olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Sayın Papa, Türkiye'yi ziyaret etti mi? Beni ziyaret etti mi? Etti. Biz de talebimize karşı olumlu cevabı aldık ve iade-i ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs sürecinde Papa Franciscus ile gayet güzel bir uyum içerisinde gerek İslam gerek Hristiyan dünyasının bir dayanışmasını sergilediklerini vurguladı.

Papa ile uzun süren bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bu malum tipler yetişemedikleri üzüme koruk derler." diye konuştu.

- "Gayet güzel, içeriği nedir, onu da öğreniriz"

"Sayın Bahçeli ile Milli Mutabakat Komisyonu başkanları ve sizlerin de bulunduğu bir toplantı yapılacağına ilişkin bir bilgi geldi, tarihi belli oldu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Daha belli olmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ay yıldız" ittifakı ismi önerisinde bulunduğunun sorulması üzerine ise "Gayet güzel, içeriği nedir, onu da öğreniriz, biliriz. Biz doğru olan her şeyin yanındayız." açıklamasını yaptı.

-Kardak'ta Türk ve Yunan botlarının çarpıştığı iddiası

Kardak'ta Türk-Yunan botlarının çarpıştığı iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Tabii biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Tabii bırakılmayınca askerimiz de görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi."

Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisinin uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "İtalyan gemisinin, bir defa orada ne işi var?" diye konuştu.