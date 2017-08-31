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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerinin liderlerine 'Myanmar' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Erdoğan, Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret etti.

Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

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