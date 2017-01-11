Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Güven Hastanesine gelen Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 20 dakika sürdü.
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