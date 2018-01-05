Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesine ilk yorum: Demek ki hiç gücü yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesine ilişkin sorulan soruya "Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket o zaman bunu yapmasına gerek yok. Demek ki hiç gücü yok" dedi.

İşte Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirme; Siyaset yapıyoruz. Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket o zaman bunu yapmasına gerek yok. Demek ki hiç gücü yok. Bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş, yürümez. Bir diğer konu maliyetleri çok yüksekse, maliyet noktasında noter masrafları falan onun sorunu. İktidar bu kararı tek başına vermedi ki.