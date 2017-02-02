Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan, dün gece Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birer telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşına cumhurbaşkanlığı görevine başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti. Görüşmede her iki lider de Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını dile getirdi.
Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde ise ittifakın genel durumuyla ve gündemiyle ilgili görüş teatisinde bulunuldu. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığı görüşmede, müttefik ülkelerin de bu konuda samimi ve etkin bir tavır sergilemelerinin önemine işaret edildi.
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