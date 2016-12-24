Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan 'Noel' mesajý

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Hristiyanlýk inancýna mensup vatandaþlarýn Noel yortularý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Hristiyanlýk inancýna mensup vatandaþlarýmýzý Noel yortularý vesilesiyle en içten duygularýmla tebrik ediyorum.

Anadolu topraklarýnda yüzyýllardýr hüküm süren barýþ ve huzur ortamý, farklýlýklarý zenginlik olarak gören, karþýlýklý saygý ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ýrk ayrýmý yapmayan kadim geleneðimizin ürünüdür. Bu köklü geleneðin mensuplarý olan bizler, bugün de savaþ, zulüm ve baskýdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrým gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz.

Binlerce yýldýr süregelen devlet geleneðimiz, maddi ve manevi boyutlarýyla tüm insanlýða örnek olan muhteþem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmiþte olduðu gibi günümüzde de bu coðrafyada barýþ ve huzur içinde bir arada yaþamalarýna imkan saðlamaktadýr. Farklý mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaþlarýmýzýn, kendi inançlarý doðrultusunda kutladýklarý Noel yortularýnýn, yardýmlaþma ve dayanýþma ikliminin geliþmesine vesile olmasýný diliyor; baþta Hristiyan vatandaþlarýmýz olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandý.