Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Devlet Başkanı’na mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev'e tebrik mektubu gönderdi.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın 26. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Şavkat Mirziyoyev ve Özbekistan halkını tebrik etti. Mektupta Erdoğan, Mirziyoyev'ın ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ilişkileri yeni düzeye taşımak açısından önemli olduğunu ifade ederek, 2017 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin canlandığını kaydetti. Erdoğan, "Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini sizinle birlikte daha da geliştirmek tarih karşısındaki ortak sorumluluğumuzdur" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erzurum'da kaçan kurbanlık dana 1 çocuğu hastanelik etti

Erzurum'da kaçan kurbanlık dana 1 çocuğu hastanelik etti

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA