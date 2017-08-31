Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Devlet Başkanı’na mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın 26. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Şavkat Mirziyoyev ve Özbekistan halkını tebrik etti. Mektupta Erdoğan, Mirziyoyev'ın ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ilişkileri yeni düzeye taşımak açısından önemli olduğunu ifade ederek, 2017 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin canlandığını kaydetti. Erdoğan, "Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini sizinle birlikte daha da geliştirmek tarih karşısındaki ortak sorumluluğumuzdur" dedi.