Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Devlet Başkanı’na mektup
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev'e tebrik mektubu gönderdi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın 26. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Şavkat Mirziyoyev ve Özbekistan halkını tebrik etti. Mektupta Erdoğan, Mirziyoyev'ın ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, ikili ilişkileri yeni düzeye taşımak açısından önemli olduğunu ifade ederek, 2017 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin canlandığını kaydetti. Erdoğan, "Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini sizinle birlikte daha da geliştirmek tarih karşısındaki ortak sorumluluğumuzdur" dedi.
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