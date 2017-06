Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkında olduklarını belirterek, "Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, “Aziz Vatandaşlarım, Mübarek Ramazan Bayramı'nızı yürekten tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk. Ülkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle, bu Ramazan ayını da hüzünlü geçirdik. Bayramın huzur ve bereketinin, tüm bu sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümemize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur"

“Özellikle, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin başarıları, millet olarak bizleri gururlandırmıştır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar, saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerimize, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz’da şehit düşen kardeşlerimize, bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri süren gazilerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle ele ele vermiş milletimizin eseridir. Ekonomiden dış politikaya, yatırımlardan güvenliğe kadar her alanda ülkemize yönelik saldırıları boşa çıkartan, 15 Temmuz'da destan yazan bu milletin mensubu olmakla iftihar ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti: “Güvenlik sorunları ve diplomatik krizlerle uğraşırken, halkımızın günlük hayatına dokunan meseleleri de ihmal etmiyoruz. Ekonomide, kriz tellallarının çıkardıkları tüm gürültüye ve aleyhteki çabalara rağmen, çarklar giderek daha hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranı, ihracatta ilk 5 ayda yaşanan yüzde 8,9'luk artış, işsizlikte görülen 1 puanlık düşüş ve diğer gelişmeler, hepimize ümit verdi, moral verdi. Gelişmeler, önümüzdeki dönemde, üretimde ve istihdamda çok daha güzel haberleri, inşallah hep birlikte alacağımızı gösteriyor. Türkiye, 2023 hedefleri istikametinde, her gün, adım adım ilerliyor. Orta ve uzun vadeli planlarımızı sürekli güncelliyor, bu doğrultuda gereken tedbirleri vakitlice alıyoruz. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken, her krizin ardından önümüze yeni fırsatlar çıktığına şahit oluyoruz. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, aradan bir yıl geçmeden, her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olması, bunun en somut ifadesidir. Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız. Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

"Aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum"

Bayram vesilesiyle bir hususu da özellikle hatırlatmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, İslam dünyasının bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.