Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı: Tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.