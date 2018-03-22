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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı: Tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

 

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