Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı: Tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."
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