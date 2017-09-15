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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ı atadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Anayasanın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Kavak'ı İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne atadığı bildirildi.

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