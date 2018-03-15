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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı atadığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Çufalı'yı atadı.

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