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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse'yi atadı.

  • AA
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse'yi atadı.

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