Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Murat Bartev ile Ankara'da topçu atışları sonrasında artan barut haklarının yakılması esnasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Topçu Onbaşı Daha Çelik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Bartev ile Çelik'in ailelerine başsağlığı diledi.