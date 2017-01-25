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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen askerlerine ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Ramazan Taşkın, Mete Can, Selim Topal, Bahattin Bakır ve Emre Doruk'un ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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