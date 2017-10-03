Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ile güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailelerine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal ile güvenlik korucusu Page'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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