Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
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