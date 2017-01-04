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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

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