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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Elmacı'nın ailesine gönderdiği telgrafla başsağlığı diledi.

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