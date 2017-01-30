Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Elmacı'nın ailesine gönderdiği telgrafla başsağlığı diledi.
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