Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Erdoğan, Düzce Belediyesi ziyaretinin ardından Baysan'ın ailesinin evinin bulunduğu Beyköy beldesine geldi.

Basına kapalı 30 dakika süren ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından şehit ailesinin evinden ayrılan Erdoğan, aracından inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.