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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesine ziyarette bulundu.

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Erdoğan, Düzce Belediyesi ziyaretinin ardından Baysan'ın ailesinin evinin bulunduğu Beyköy beldesine geldi.

Basına kapalı 30 dakika süren ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından şehit ailesinin evinden ayrılan Erdoğan, aracından inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

 

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