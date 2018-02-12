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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan 12 askerin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 12 askerin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Afrin'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, telgrafında, şehit askerler Mehmet İlker Karaman, Erdem Mut, Oğuzcan Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Koray Karaca, Ali Akdoğan, Hasan Kuş, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Hamza Karacaoğlu ve Burak Akalın'ın ailesine başsağlığı diledi.

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