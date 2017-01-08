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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele eden polis memuru şehit Fethi Sekin'in ailesini aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.

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