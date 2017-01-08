Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele eden polis memuru şehit Fethi Sekin'in ailesini aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.