Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faturasını onlara ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasına, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Ramazan Bayramı'nın, İstanbul, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bu mübarek günün milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki Müslümanların tamamının huzuruna, kurtuluşuna, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bizi bu yıl bir kez daha ramazan-ı şerifin bereketiyle, Kadir Gecesi'nin hayrıyla, bayramın neşesiyle buluşturan Allah'a hamdediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir günde asıl ve öncelikle anılması gerekenlerin, şehitler ve gaziler olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti: "Çünkü burada bulunuyor ve geleceğe umutla bakıyor olmamızı onlara borçluyuz. Bizim Rabiamız var. Ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ülküler uğrunda İstiklal Marşı'mızda ifade edildiği gibi 'şehadetleri dinin temeli olan ezanlar, yurdumuzun üzerinde ebedi inlemeli' diyerek canlarını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakları kanlarıyla sulayarak bize vatan yapan, özellikle terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden tedavileri sürenlere Rabbim'den şifalar temenni ediyorum. Bu mübarek bayram gününü, şehit verdikleri yakınlarının yokluğunun burukluğuyla geçiren tüm kardeşlerimize sesleniyorum; sizler eşinizi, evladınızı, kardeşinizi, babanızı toprağa vermiş olabilirsiniz ama işte 80 milyon Türkiye sizlerle birliktedir, bunu da böyle bilmelisiniz.

Hem bireyler olarak bizlerin hem de milletçe yaşadığımız her hadisenin, önümüze çıkan her sıkıntının bir imtihan olduğunu biliyoruz. Zira şunu da biliyoruz; dünya ve ölüm... Bunlar bizim için birer imtihan vesilesidir. Ecdadımız bu imtihanları alınlarının akıyla vererek bizlere Türkiye'yi emanet ettiler. Zira biz de aynı yoldan giderek, alnımızın akıyla bu imtihanların üstesinden gelip gelecek nesillere büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakmanın gayreti içindeyiz."

- "Bu zaferi kazanmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Zafer Türküsü" şiirinin "Yaşamaz ölümü göze almayan / Zafer, göz yummadan koşar da gider / Bayrağa kanının alı çalmayan / Gözyaşı boşana boşana gider / Kazanmak istersen sen de zaferi / Gürleyen sesinle doldur gökleri / Zafer dedikleri kahraman peri / Susandan kaçar da coşana gider" dizelerini hatırlatarak, "Biz, ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Rabbim, milletimizin ve tüm mazlumların ettikleri dualar yüzü suyu hürmetine, yürüdüğümüz yolda bizi mahcup etmesin." dedi.

Türkiye'nin bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, diğer yandan diplomatik ayak oyunlarıyla, öte yandan ekonomik suikastlerle aynı anda mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, kuvvet komutanlarıyla Siirt'in Tillo ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayram namazlarını kıldığını ifade ederek, "Durmak yok, yola devam. Derdimiz bu. Biz de Şanlıurfa'da önce Ceylanpınar, Akçakale ardından Harran'da Türkiye birincisi ilçe olduğu için sondan bir evvelki iftarımızı yaptık. Oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırları boyunca bir terör koridoru kurma girişiminin, Fırat Kalkanı harekatıyla sekteye uğratıldığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Maalesef, müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar. Ama onlar için iş işten geçmiş olacak. Biz tüm ikazlarımıza rağmen, terör örgütlerine verilen silahlarla ülkemize atılan her kurşunun, dökülen her damla kanın faturasını, o silahların asıl sahiplerine çıkartacağız.

Şunu tüm dünya bilmelidir; Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab'ta nasıl 2 bin kilometrekarelik bir alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu ile yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Bunu bizzat kendilerine de söyledik. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO'da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz. Bu nasıl iştir? O zaman bu NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO'daki işbirliğine, NATO'daki kurallara, atılan bu adımların hepsi aykırıdır. Son Brüksel'deki NATO toplantısında da bunları gündeme getirdik. Nereye gidiliyor, bunu düzeltmemiz lazım ve düzelteceğiz."

- "Yılanların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den ve Irak'tan ülkeye yönelik her terör saldırısına, kendi topraklarımızda değil, bizatihi kaynağında müdahale edileceğini söyledi.

Türkiye'ye ve Türk milletine saldıran yılanların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımızı, devletimizin ve milletimizin bekası için atacağımız adımları engellemek isteyenlere mesajım şudur; bunu ancak 80 milyon nüfusu ve 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile tüm Türkiye'yi karşısına alma pahasına yapabilirsiniz. Suriye'de kendisine, yolda seçtiğiniz terör örgütüyle sizin nasıl bir geleceğiniz olur, onu bilmiyorum ama ülkemize saldırıp sonra da arkanıza sığınan terör örgütüyle yol yürüdüğünüz sürece bizimle bir geleceğiniz olmayacağını da çok iyi bilmelisiniz.

Aynı şekilde ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan bir diğer terör örgütünün ele başını ve mensuplarını ısrarla topraklarınızda barındırmaya devam ederek, Türkiye'nin gönlünde onulmaz yaralar açıyorsunuz. Benzer bir yaklaşıma maalesef Avrupa ülkelerinde de şahit oluyoruz. Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Türkiye tarihi birikiminden, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle, bu musibetlerin bir şekilde hepsinin üstesinden gelir. Buna karşılık sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin, damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, adalet gibi kavramların içinin boşaltılmasının, bu değerler etrafında kendilerine bir gelecek inşa etmenin heyecanıyla Batı'ya sempati duyan toplumları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Batı toplumlarının da aynı bu içi boşaltılmış değerlerin yıkılışının sancılarını çektiğini belirten Erdoğan, "Biz hem kendimiz hem de tüm insanlık için bu kötü gidişin önünü kesmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem, AK Partililer olarak bizlere, milletimiz ve tarih önünde çok önemli sorumluluklar yüklüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 15 yılda Türkiye'yi kronik siyasi, ekonomik, sosyal sorunlarından kurtarıp, ülkeyi bugünkü seviyesine getirme başarısını hep birlikte gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İnşallah önümüzdeki dönemde de 2023 hedeflerimize ulaşmayı yine hep birlikte başaracağız. 14 Ağustos 2001 tarihinde 'Bismillah' diyerek çıktığımız bu yolculukta, 15 yılda girdiğimiz tüm seçimleri, milletimize hizmet ettiğimiz, ülkemizi ileriye taşıdığımız için kazandık. Milletimizin hislerine tercüman olduğumuz, her vatandaşımızın sıkıntısını yüreğimizde hissettiğimiz için bugün hala iktidardayız. Her akşam başımızı yastığa koyduğumuzda 'Bugün Hak ve halk için ne yaptık?' Bu soruyu sorarak sürekli kendimizi murakabeye tabi tuttuğumuz için milletimizin gönlündeki yerimizi koruyoruz. İktidarın yolunu içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarında görmediğimiz, sadece ve sadece milletimize bakarak yönümüzü tayin ettiğimiz için itibarımızı kaybetmedik. Unutmayın manşetlerle çarpışa çarpışa, ülkemize, partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık."

- "AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır"

Erdoğan, bu yola sadece başlarını değil, bedenlerini, vücutlarını ve bütün ruhlarını koyduklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ofislerimizin, parti binalarımızın konforunda siyaset yapma kolaycılığına kapılmadık. Birileri gibi fildişi kulelere kendimizi hapsetmedik. Milletimizle bağımızı, irtibatımı hiç koparmadık. Şahsi ikbal kaygısıyla değil, sadece ve sadece ülkeye hizmet için siyaset yaptık. Bütün koltukların, makamların geçici olduğunu, baki olanın geride hoş bir sada bırakmak olduğunu, meselenin hayırla, saygıyla, tazimle anılmak olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Bu süreçte elbette nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler, niçin siyaset yaptıklarını unutanlar oldu. Bu dönemde makam, mevki sarhoşluğuna kendini kaptıranlar, dünyevi ihtiraslarının peşine düşenler oldu. Her adımı meşakkatlerle dolu bu imtihanı hakkıyla veremeyenler elbette çıktı. Bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet bir şekilde kendilerini gizleyerek hala etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. Ama unutmayın, hamdolsun AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır."

Kendisinin bu anlamlı bayram gününde ricası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün bayramın birinci günü. Tüm yakınlarınızı muhakkak ziyaret edin. Tüm konu komşu ziyaret edin. Onlara bayram mesajınızı iletin. Bayram bizim için bütün dargınlıkların, kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiği gündür. Biz ne yapacağız? Dostları artıracağız, düşmanları da azaltacağız. Bunun gayreti içerisinde olalım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şair Abdurrahim Karakoç'un "Bayramlar Bayram Ola" şiirinden okuduğu şu dizilerle tamamladı: "Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun / Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun / Otlar, dikenler dolsun Nemrutların çanına / Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun."

Programın sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nazar Ayeti'nin yazılı olduğu tablo takdim etti.