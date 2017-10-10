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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'da Kur'an tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Osmanlı döneminden kalma bayraklı camiinde Kur'an okudu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi temaslarda bulunmak için Sırbistan'a geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Osmanlı döneminden kalma bayraklı camiinde Kur'an okudu.  

 

 

 

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