Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a PYD uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'nin PYD'ye silah yardımı konusuna da değindi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri;

SAYIN TRUMP'A SÖYLEDİM...

Irak ve Suriye'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Terör örgütü PYD'yi bir başka terör örgütü olan DAEŞ'e karşı kullanan kim? Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek doğru mudur? Sayın Trump'a "gelin DEAŞ'ı beraber yok edelim" diyorum. "Bunun için 2 tugay hazırladık" diyorum. "Biz PYD ile yok edeceğiz" diyorlar.3500 TIR silah kuzey Suriye'ye girmiştir.Şimdi diyorlar ki seri numaralarını alıyoruz geri alacağız. Kendilerine dedi m ki alamazsınız. Şu anda gidiş iyi bir gidiş değil. Şu anda Afrin sorunu var. PYD orada mı? Şimdi biz PYD'ye karşı sessiz durabilir miyiz?