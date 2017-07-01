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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uztürk'e tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uztürk'e tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü kutladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Uztürk'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

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