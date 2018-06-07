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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "güçlü Türkiye için" Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşları oylarını kullanmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yurt dışındaki seçmenlere oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların, 24 Haziran seçimleri için oy verme işleminin bugün başladığını anımsatarak, "Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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