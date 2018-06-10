Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytinburnu Şehir Kütüphanesine ziyaret

<p> Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Zeytinburnu Şehir Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/06/10/100620180018514875545_3.jpg ' style='width: 640px; height: 490px;' /></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.