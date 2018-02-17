Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zeytin dallarıyla karşıladılar

İlçeden getirdikleri zeytin dallarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Sarıcakayalı kadınlar astıkları “Bizler Ancak Rükuda Eğiliriz” ve “Uyuyan Devi Uyandırdınız” şeklindeki pankartlarıyla da salonda alkış yağmuruna tutuldular. Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek Sarıcakayalı kadınlara teşekkür ederken onlarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.