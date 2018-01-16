Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye 'terör ordusu' tepkisini dış basın nasıl gördü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına sert tepkisi dış basında da geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına Pazartesi günü Ankara’dan sert tepki göstermiş, "Bu ordunun adı kalleşler ordusudur." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları dış basında da geniş yer buldu.
Amerikan New York Times’da haber, "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD’nin eğittiği Kürt sınır gücünü kınadı" şeklinde yer buldu.
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