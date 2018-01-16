Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye 'terör ordusu' tepkisini dış basın nasıl gördü? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına sert tepkisi dış basında da geniş yer buldu.