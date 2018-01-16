Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye 'terör ordusu' tepkisini dış basın nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına sert tepkisi dış basında da geniş yer buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasına Pazartesi günü Ankara’dan sert tepki göstermiş, "Bu ordunun adı kalleşler ordusudur." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları dış basında da geniş yer buldu.

Amerikan New York Times’da haber, "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD’nin eğittiği Kürt sınır gücünü kınadı" şeklinde yer buldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim olursanız olun, tepenize ineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim olursanız olun, tepenize ineceğiz

Günün transfer haberleri (15 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (15 Ocak 2018)

Ağaçkakanın saldırısı yılanı şoke etti!

Ağaçkakanın saldırısı yılanı şoke etti!

Kanal İstanbul havadan böyle görüntülendi

Kanal İstanbul havadan böyle görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA