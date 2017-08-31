Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Çokan: Bu ağır bir dava, inançla sonucu bekliyoruz

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında son savunmalar alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, duruşmaya ilişkin değerlendirmelerini AA muhabirine aktararak, sanıkların genel bir inkara yönelik yalanlarla süslü ilgisiz konulara girdikleri beyanlarla devam ettirdikleri savunmalarının büyük oranda aynı tarzda olduğuna dikkati çekti.

"Motamot benzeşik beyanlarda bulunuyorlar"

Çokan, 10 Ağustos'ta başlayan davanın dördüncü duruşmasında 15 gündür esas hakkındaki son savunmaların alındığını belirtti. Sanıkların uzun sayılabilecek, ayrıntı yüklü ve birbiriyle motamot beyanlarda bulunduklarını aktaran Çokan, şunları söyledi: "Ancak savunma haktır, saygıyla dinlemeye gayret ediyoruz. Tahammül sınırlarımızı zorlasa bile savunma hakkına olan saygımızdan dolayı elbette dinleyeceğiz, dinliyoruz. Doğaldır. Bu ağır bir dava. Ağır bir dava olması hasebiyle tartışmaların olması, gerginliklerin olması çok doğaldır. Biz soğukkanlılığımızı, ağır başlılığımızı koruyoruz. Adalete olan inancımız ve güvenimizle sonucu bekliyoruz. Umar ve temenni ederiz ki mahkeme en adil, en doğru, en isabetli kararı verecektir."

Sanıkların birçoğunun son oturumlarda delillere, mahkeme heyeti ile savcılık kararlarına itiraz etmelerinin savunma psikolojisi ile açıklanabileceğini belirten Çokan, "Savunmaların birçoğu suç üstü yakalanan insanların suçu başkasına atma veya suçu işlemeyle ilgi kendine göre bazı gerekçeler uydurma, suçun sübutuyla ilgili, belgelerle ilgili karartma, onlarla ilgili kuşku oluşturmaya yönelik savunma psikolojisi." dedi.

Bu nedenle birçok savunmayı o psikoloji çerçevesinde değerlendirdiklerini anlatan Çokan, şöyle devam etti: "Ancak hakikat savunma psikolojisi ile örtülebilecek durum değildir. 'Hakikat nedir?' diye sorarsanız, o gece silahlı kuvvetler içerisine yuvalanmış bir grup darbecinin, sayın Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele gelerek, ona suikast yapmaya dönük bir teşebbüste bulunmaları hususudur. Bu tartışma götürmez bir gerçektir. Bununla ilgili kayıtlar ortadadır. Yapılan eylemler ortadadır. Sanıkların kimlikleri ve yaptıkları fiiller ortadadır. Dolayısıyla bu kuşku götürmez gerçekler karşısında savunmaların öyle veya böyle olması bu gerçeği ortadan kaldırmıyor."

Çokan, duruşmanın artık karar aşamasına geldiğini vurgulayarak, 6 Eylül'de devam edecek dördüncü oturumda sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.