Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprisi Ruhani'ye kahkaha attırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Bir ara Erdoğan, Ruhani'nin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Ruhani ardından kahkaha attı.
Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker hazır bulundu.
Toplantıda iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Erdoğan o sırada Ruhani'nin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Erdoğan'ın yaptığı espri Ruhani'ye kahkaha attırdı.
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