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Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.

 

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