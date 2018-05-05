Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi açılış törenindeki konuşmalarından satır başlıkları:
- Attığımız temeller yerinde kalmadı yükseldi işte görüyorsunuz
- Kayseri'ye her gelişimizde farklı bir heyecana şahitlik ediyoruz
- Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil
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