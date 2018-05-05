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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi açılış törenindeki konuşmalarından satır başlıkları: 

- Attığımız temeller yerinde kalmadı yükseldi işte görüyorsunuz 

- Kayseri'ye her gelişimizde farklı bir heyecana şahitlik ediyoruz 

- Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil

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