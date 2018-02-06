Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir Başbakan Yıldırım'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun şehitler için bir şiir yazdığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'a, "Sayın Başbakan bunu iyi dinlemen lazım" diyen Erdoğan, söz konusu şiirin bir bölümünü okudu:

"Oğlun şehit, çatma kaşını anne

Metin ol da dik tut başını anne

Gel öp, kokla mezar taşımı anne

Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik

Eğilme kimseye, tut başını dik

Bu duygular bizim için tanıdık, bildik

Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin, kavuşacağız

Al bayrak altında buluşacağız

Mahşerde birleşip sarılacağız,

Akıtma gözünden yaşını anne"

Erdoğan, okuduğu şiirin ardından duygularını şöyle dile getirdi:

"Böyle vatan evlat olduğu sürece, Allah'ın izniyle kimse bu ülkede bayrakları indiremez, ezanları susturamaz, özgürlüğümüze göz dikemez, sınırlarımız ötesinden bizi tehdit edemez. Çünkü biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek kararımızı verdik, tüm dünyaya da bunu ilan ettik. Kim bunlara yan bakarsa, yakasına yapışıp hesap sormak, icap ederse de 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur."

Bu arada Başbakan Yıldırım'ın da duygulandığı gözlendi.