Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de

Söz konusu kanuna göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden Gelir Vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatılacak.

"Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin ismi "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Bu üniversiteye bağlı "Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi"nin ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi", "Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu" ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu", "Güzel Sanatlar Enstitüsü"nün ismi de "Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü" olacak.

Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, yaşlılar için de gündüz bakım merkezleri açılabilmesine olanak sağlanacak.

Kanunla, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının ilk oluşumuna açıklık getiren düzenleme yapılacak.

Buna göre, optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde genel kurullarını toplayarak, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu için meslek mensubu beşer temsilci seçecek.

Birliğin ilk genel kurulu, Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Ankara'da toplanacak ve 9 üyeli Birlik Merkez Yönetim Kurulunun, 5 üyeli Yüksek Disiplin Kurulunun ve 3 üyeli Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, seçimden itibaren bir ay içinde toplanarak odalar ile birliğin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, organlar için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılış usulü, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulü, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlerle ilgili yönetmelikleri hazırlayacak.

Bu yönetmelikler Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle seçimden itibaren iki ay içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulacak.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, en az 100 meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile 100'den az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek, odaların kuruluşunu karara bağlayacak.

- Yunus Emre Vakfı yönetim yapısı değişiyor

Kanunla, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısı yeniden belirleniyor.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı mütevelli heyetin tabii üyeleri olacak.

Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 5 kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi, üç yıl süreyle Mütevelli Heyet üyeliğini yürütecek.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin başkanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, başkan vekili olacak. Mütevelli Heyet, başkanın ya da başkan vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki defa toplanacak.

Vakfın Yönetim Kurulunun tabii üyeleri ise Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdüründen oluşacak.

Ayrıca, mütevelli heyetinin, üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından seçeceği bir kişi; eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından seçeceği bir kişi; uluslararası ilişkiler, iletişim, kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından seçeceği bir kişi, 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğini yürütecek.

Yunus Emre Vakfı tarafından yurt dışına gönderilen vakıf personeline hizmet damgalı pasaport verilebilecek.

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun seçimle görevlendirilen mevcut üyelerinin görevleri, maddenin yürürlük tarihinden itibaren sona erecek.

- Tüketici hakem heyetine başvurular

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, tüketici hakem heyetlerine başvuru maddesinde düzenleme yapılacak.

Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlar yükseltilecek.

Buna göre değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.