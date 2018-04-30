Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap ediyor.
Konuşmalarından satır başlıkları:
Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir
- Özbekistan'da konuşuyor: Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık
-Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir
- Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir
- Veciz bir Özbek deyişinde tavsiye edildiği gibi "dostin bilen dildaş bol kılar işe koldaş bol" yani dostunla gönüldaş ol yaptığı işte birlik ol
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