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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap ediyor.

Konuşmalarından satır başlıkları: 

Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir

- Özbekistan'da konuşuyor: Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık

-Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir 

- Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir

- Veciz bir Özbek deyişinde tavsiye edildiği gibi "dostin bilen dildaş bol kılar işe koldaş bol" yani dostunla gönüldaş ol yaptığı işte birlik ol 

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