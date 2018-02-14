Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı bitti. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.