Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde muhalefetten milli iradeye büyük saygısızlık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk Başkan’ı sıfatıyla TBMM’de yaptığı yemin töreninde muhalefet partileri bir kez daha milli iradeye saygı göstermedi. AK Parti ve MHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna gelişi ile birlikte ayağa kalkarken, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmadıkları görüldü. Muhalefet partilerinden milletvekillerinin bu hareketi “Milli iradeye saygısızlık” olarak yorumlandı.