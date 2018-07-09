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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde muhalefetten milli iradeye büyük saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk Başkan’ı sıfatıyla TBMM’de yaptığı yemin töreninde muhalefet partileri bir kez daha milli iradeye saygı göstermedi. AK Parti ve MHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna gelişi ile birlikte ayağa kalkarken, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmadıkları görüldü. Muhalefet partilerinden milletvekillerinin bu hareketi “Milli iradeye saygısızlık” olarak yorumlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

TÜRKİYE FİİLEN YENİ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇTİ

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ DAHA GÜZEL OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

MUHALEFET BİR KEZ DAHA MİLLİ İRADEYE SAYGI GÖSTEREMEDİ

CHP, HDP VE İP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın Meclis Genel Kuruluna girişinde AK Parti ve MHP'li vekiller ayakta karşılarken CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin ayağa kalkmaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki yemin törenine katılmadı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

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