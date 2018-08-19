<p> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre DSİ Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan atandı</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.