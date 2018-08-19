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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre DSİ Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan atandı

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